Германия направит Украине ПВО для защиты зерновых маршрутов

Германия планирует поставить Украине дополнительную противовоздушную оборону, чтобы оградить грузы зерна от возможных атак россии.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Берлин пришлет одну дополнительную систему противовоздушной обороны IRIS-T и более десятка зенитных пушек Gepard, которые будут обеспечивать прикрытие для грузов, направляющихся в Румынию вдоль южного побережья Украины.
Вооружение должно поступить в Украину до конца этого года, а следующие блоки IRIS-T появятся после того, как они будут построены.
Киев стремится увеличить поставки по реке Дунай и сухопутным транспортом через так называемые "пути солидарности" после выхода россии по "зерновой инициативе". Небольшое количество судов также проходит через воды у побережья Румынии и Болгарии, несмотря на опасения по поводу нападений россии.
Люди не разглашают, какие конкретные маршруты будут использоваться для прикрытия обороны, будут ли включены другие возможности.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Берлин пришлет одну дополнительную систему противовоздушной обороны IRIS-T и более десятка зенитных пушек Gepard, которые будут обеспечивать прикрытие для грузов, направляющихся в Румынию вдоль южного побережья Украины.
Вооружение должно поступить в Украину до конца этого года, а следующие блоки IRIS-T появятся после того, как они будут построены.
Киев стремится увеличить поставки по реке Дунай и сухопутным транспортом через так называемые "пути солидарности" после выхода россии по "зерновой инициативе". Небольшое количество судов также проходит через воды у побережья Румынии и Болгарии, несмотря на опасения по поводу нападений россии.
Люди не разглашают, какие конкретные маршруты будут использоваться для прикрытия обороны, будут ли включены другие возможности.
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