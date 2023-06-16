Германия намерена предоставить Украине 20 БМП Marder

По информации издания RND, концерн Rheinmetall получил заказ от Министерства обороны Германии на подготовку и отправку в Украину 20 боевых машин пехоты Marder.
По сведениям, эти боевые машины должны быть доставлены в Украину до конца июля.
Rheinmetall занимается модернизацией старых танков для Украины, которые активно используются на фронте, уточняет издание.
Отмечается, что уже было поставлено 40 Marder в Украину: 20 из них были взяты со склада Rheinmetall, а еще 20 поставлены со складов Бундесвера.
Кроме того, планируется отправить Украине первую партию из 10 тысяч боеприпасов калибра 35 мм для зенитной самоходной установки Gepard до конца июля, сообщает RND. В общей сложности, Rheinmetall заключил контракт на поставку 300 тысяч боеприпасов
По сведениям, эти боевые машины должны быть доставлены в Украину до конца июля.
Rheinmetall занимается модернизацией старых танков для Украины, которые активно используются на фронте, уточняет издание.
Отмечается, что уже было поставлено 40 Marder в Украину: 20 из них были взяты со склада Rheinmetall, а еще 20 поставлены со складов Бундесвера.
Кроме того, планируется отправить Украине первую партию из 10 тысяч боеприпасов калибра 35 мм для зенитной самоходной установки Gepard до конца июля, сообщает RND. В общей сложности, Rheinmetall заключил контракт на поставку 300 тысяч боеприпасов
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