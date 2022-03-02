Германия могла больше помочь в переговорах по Донбассу - Зеленский

13:36 01 Июнь Киев, Украина

Глава Украины Владимир Зеленский благодарен за все, что сделала для Украины канцлер Германии Ангела Меркель , однако ожидания были большими, чем результат.

Германия могла больше помочь в переговорах по Донбассу и поставками вооружений, считает президент Украины, об этом он заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. Текст интервью во вторник, 1 июня, публикует Офис президента.

"Ангела Меркель многое сделала для Украины. Это правда. И я ей очень благодарен как украинец. Мы хотим большего, и я от нее ожидал большего, особенно в нормандском формате. Мы благодарны за то, что у нас есть, но я знаю, что Германия может больше. Потому что то, что они делают для нас, они делают для себя. Почему они этого не понимают - я не знаю", - сказал Зеленский.

Он отметил, что внешнеполитический советник канцлера Германии прямо не смог ответить на вопрос о признании РФ стороной конфликта на Донбассе.

"Они не смогли прямо ответить на этот вопрос. Я считаю, что это проблема. Я не могу быть дипломатичным в этих вопросах, потому что семь лет идет война, убивают людей. И у нас нет времени постоянно бегать по кругу", - сказал президент Украины.

Также он прокомментировал решение правительства ФРГ отвергнуть инициативу лидера немецкой партии Зеленых Роберта Габека помочь Украине оборонительным оружием.

"Впервые я встречался с ним два года назад, когда у меня был официальный визит в Германию… Я понимаю его, и я хочу, чтобы он понял меня, понял ситуацию в Украине, ситуацию с Россией и то, что мы непосредственно знаем, что россияне и Кремль - это не одно и то же, потому что многие россияне поддерживают Украину. Мы не ненавидим русских… И он понял меня, он понял, что Северный поток–2 - это просто оружие, не экономическая, а политическое оружие, очень мощное… Он точно понимает, что у Украины нет флота, наши берега не защищены, что такое летальное оружие, что Германия не предоставила нам с начала войны никакого оружия, никакой военной помощи. А она может - у Германии есть мощные корабли, ракетные катера, патрульные катера", - сказал Зеленский.

Он добавил, что у Германии также есть штурмовые винтовки, радиотехника, военная техника.