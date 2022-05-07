Германия и США не признают легитимность изменения границ Украины по итогам войны

09:20 06 мая Киев, Украина

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден договорились, что не признают никаких территориальных приобретений россии в Украине, говорится в заявлении официального представителя правительства Германии.





Оба лидера также осудили недавние комментарии российского руководства, направленные на дискредитацию демократически легитимного украинского руководства, заявил представитель. Об этом говорится в заявлении представителя германского правительства, сообщает информационное агентство Reuters.Оба лидера также осудили недавние комментарии российского руководства, направленные на дискредитацию демократически легитимного украинского руководства, заявил представитель.

"Они согласились с тем, что Украина нуждается в дальнейшей существенной и постоянной поддержке в реализации ее законного права на самооборону", - добавил представитель.

Байден приветствовал оказание Германией помощи в области безопасности и недавнее обещание дополнительной гуманитарной помощи, а также их тесное партнерство во время этого кризиса.