Германия и США не признают легитимность изменения границ Украины по итогам войны

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден договорились, что не признают никаких территориальных приобретений россии в Украине, говорится в заявлении официального представителя правительства Германии.
Об этом говорится в заявлении представителя германского правительства, сообщает информационное агентство Reuters.
Оба лидера также осудили недавние комментарии российского руководства, направленные на дискредитацию демократически легитимного украинского руководства, заявил представитель.
Оба лидера также осудили недавние комментарии российского руководства, направленные на дискредитацию демократически легитимного украинского руководства, заявил представитель.
Байден приветствовал оказание Германией помощи в области безопасности и недавнее обещание дополнительной гуманитарной помощи, а также их тесное партнерство во время этого кризиса.
Как сообщалось, в Украину планирует приехать глава МИД Германии Анналена Бербок. В планах визита немецкого дипломата – встретиться с представителями украинской власти.
Кроме этого, посетить Киев может немецкий президент Штайнмайер, его пригласил Зеленский во время телефонного разговора в четверг, 5 мая. Впрочем, пока неизвестно, готов ли президент ФРГ поехать в Киев и когда это может произойти.
Кроме этого, посетить Киев может немецкий президент Штайнмайер, его пригласил Зеленский во время телефонного разговора в четверг, 5 мая. Впрочем, пока неизвестно, готов ли президент ФРГ поехать в Киев и когда это может произойти.
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