Германия и США не признают легитимность изменения границ Украины по итогам войны

09:20 06 мая Киев, Украина

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден договорились, что не признают никаких территориальных приобретений россии в Украине, говорится в заявлении официального представителя правительства Германии.
 
Об этом говорится в заявлении представителя германского правительства, сообщает информационное агентство Reuters.

Оба лидера также осудили недавние комментарии российского руководства, направленные на дискредитацию демократически легитимного украинского руководства, заявил представитель.
"Они согласились с тем, что Украина нуждается в дальнейшей существенной и постоянной поддержке в реализации ее законного права на самооборону", - добавил представитель.
Байден приветствовал оказание Германией помощи в области безопасности и недавнее обещание дополнительной гуманитарной помощи, а также их тесное партнерство во время этого кризиса.
 
Как сообщалось, в Украину планирует приехать глава МИД Германии Анналена Бербок. В планах визита немецкого дипломата – встретиться с представителями украинской власти.

Кроме этого, посетить Киев может немецкий президент Штайнмайер, его пригласил Зеленский во время телефонного разговора в четверг, 5 мая. Впрочем, пока неизвестно, готов ли президент ФРГ поехать в Киев и когда это может произойти.