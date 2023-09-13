Германия готовится поставить Украине современные артиллерийские установки

Немецкая компания KMW, по заказу правительства ФРГ, готовится передать Украине первую партию современных самоходных артиллерийских установок RCH 155. Эта важная поставка была подтверждена украинским послом в Германии, Алексеем Макеевым, который посетил завод KMW и убедился, что первые боевые машины уже готовы к отправке.
Информация о передаче Германией Украине новейших самоходных артиллерийских установок RCH 155 стала известна в конце 2022 года, хотя первые упоминания о возможной поставке появились еще в сентябре 2022 года.
Информация о передаче Германией Украине новейших самоходных артиллерийских установок RCH 155 стала известна в конце 2022 года, хотя первые упоминания о возможной поставке появились еще в сентябре 2022 года.
В первом квартале 2024 года Украина ожидает получить 18 таких боевых машин, что означает ускорение по сравнению с предыдущими ожиданиями начала поставок в 2025 году. Стоимость каждой из этих самоходных артиллерийских установок составляет 12 миллионов евро.
RCH 155 - это современная колесная самоходная артиллерийская установка с калибром 155 мм, созданная на базе бронетранспортера Boxer.
Эта поставка делает Украину первой страной в мире, которая введет вооружение такие САУ RCH 155.
RCH 155 - это современная колесная самоходная артиллерийская установка с калибром 155 мм, созданная на базе бронетранспортера Boxer.
Эта поставка делает Украину первой страной в мире, которая введет вооружение такие САУ RCH 155.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии