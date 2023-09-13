Германия готовится поставить Украине современные артиллерийские установки

12:09 13 сентября Киев, Украина

Немецкая компания KMW, по заказу правительства ФРГ, готовится передать Украине первую партию современных самоходных артиллерийских установок RCH 155. Эта важная поставка была подтверждена украинским послом в Германии, Алексеем Макеевым, который посетил завод KMW и убедился, что первые боевые машины уже готовы к отправке.



Информация о передаче Германией Украине новейших самоходных артиллерийских установок RCH 155 стала известна в конце 2022 года, хотя первые упоминания о возможной поставке появились еще в сентябре 2022 года.