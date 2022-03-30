Германия готова выступить в роли гаранта безопасности в случае мирного договора с рф

Германия готова выступить гарантом безопасности Украины в случае мирного договора с Россией. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в телефонном разговоре президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.
Ранее постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудвард заявила о готовности своей страны стать гарантом безопасности Украины.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявлял, что гарантами безопасности Украины могут быть постоянные члены ООН, а также, возможно, Турция, Германия, Канада и Израиль.
Ранее постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудвард заявила о готовности своей страны стать гарантом безопасности Украины.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявлял, что гарантами безопасности Украины могут быть постоянные члены ООН, а также, возможно, Турция, Германия, Канада и Израиль.
При этом Хебештрайт не стал уточнять, будет ли роль гаранта безопасности содержать военный компонент.
Хебештрайт также отметил, что Берлин временно воздержится от оценки состоявшихся в Стамбуле переговоров России с Украиной.
"Нужно проявлять сдержанность", — он, подчеркнув, что российская и украинская стороны еще продолжают переговоры и вырабатывают договоренности.
"Нужно проявлять сдержанность", — он, подчеркнув, что российская и украинская стороны еще продолжают переговоры и вырабатывают договоренности.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии