Германия готова выступить в роли гаранта безопасности в случае мирного договора с рф

16:26 30 марта Киев, Украина





Ранее постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудвард заявила о готовности своей страны стать гарантом безопасности Украины.



Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявлял, что гарантами безопасности Украины могут быть постоянные члены ООН, а также, возможно, Турция, Германия, Канада и Израиль. Германия готова выступить гарантом безопасности Украины в случае мирного договора с Россией. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в телефонном разговоре президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.Ранее постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудвард заявила о готовности своей страны стать гарантом безопасности Украины.Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявлял, что гарантами безопасности Украины могут быть постоянные члены ООН, а также, возможно, Турция, Германия, Канада и Израиль.

При этом Хебештрайт не стал уточнять, будет ли роль гаранта безопасности содержать военный компонент.

Хебештрайт также отметил, что Берлин временно воздержится от оценки состоявшихся в Стамбуле переговоров России с Украиной.



"Нужно проявлять сдержанность", — он, подчеркнув, что российская и украинская стороны еще продолжают переговоры и вырабатывают договоренности.