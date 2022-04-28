Германия готова отключить Сбербанк от международной системы SWIFT

Германия готова к включению Сбербанка, крупнейшего банка россии, в шестой пакет санкций Евросоюза, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Сбербанк, имеющий около половины розничных депозитов, может быть отключен от SWIFT.
Новый санкционный список, который также может включать поэтапное эмбарго на российскую нефть в настоящее время дорабатывается.
До сих пор Германия была одним из главных противников санкций против Сбербанка и выступала против отключения его от международной платежной системы SWIFT. Как следует из документов, которые видел Bloomberg, Берлин опасался, что санкции приведут к нарушению сделок, связанных с энергетикой. В последние недели государство перешло к использованию альтернативных поставщиков энергии.
Польша и страны Балтии вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским настаивают на том, чтобы ЕС добавил в санкционный список больше российских банков.
США уже ввели блокирующие санкции против Сбербанка. Великобритания запретила банку проводить платежи в фунтах стерлингов. ЕС, США и Великобритания ввели санкции против главы банка Германа Грефа.
/>
Новый санкционный список, который также может включать поэтапное эмбарго на российскую нефть в настоящее время дорабатывается.
До сих пор Германия была одним из главных противников санкций против Сбербанка и выступала против отключения его от международной платежной системы SWIFT. Как следует из документов, которые видел Bloomberg, Берлин опасался, что санкции приведут к нарушению сделок, связанных с энергетикой. В последние недели государство перешло к использованию альтернативных поставщиков энергии.
Польша и страны Балтии вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским настаивают на том, чтобы ЕС добавил в санкционный список больше российских банков.
США уже ввели блокирующие санкции против Сбербанка. Великобритания запретила банку проводить платежи в фунтах стерлингов. ЕС, США и Великобритания ввели санкции против главы банка Германа Грефа.
/>
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии