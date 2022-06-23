Германия готова оказывать Украине масштабную поддержку

10:52 23 июня Киев, Украина

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал снабжать Украину необходимым оружием.

 
Об этом он заявил в ходе своего выступления в Бундестаге перед саммитами ЕС, НАТО и G7.

Об этом сообщает в среду, 22 июня, издание Welt.
 
"Украина получает оружие, которое ей особенно необходимо на нынешнем этапе войны", – сказал Шольц.
 
По его словам, Германия снабжает оружием - "сегодня и в будущем".

Украина имеет право защищаться от россии, сказал Шольц.
 
"И наша обязанность как европейских соседей, как защитников закона и свободы, как друзей и партнеров Украины – поддерживать их как можно лучше", - заявил он.
 
"Мы будем продолжать масштабно поддерживать Украину - финансово, экономически, гуманитарно, политически и не в последнюю очередь поставками оружия", - сказал канцлер, добавив, что поддержка будет продолжаться пока Украина будет в ней нуждаться.
 
Ранее в Германии сообщили, что за первые три месяца войны в Украине дали разрешение на поставки оружия и другого оборудования для Украины на сумму 350,1 млн евро.