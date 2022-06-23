Германия готова оказывать Украине масштабную поддержку

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал снабжать Украину необходимым оружием.
Об этом он заявил в ходе своего выступления в Бундестаге перед саммитами ЕС, НАТО и G7.
Об этом сообщает в среду, 22 июня, издание Welt.
Об этом сообщает в среду, 22 июня, издание Welt.
По его словам, Германия снабжает оружием - "сегодня и в будущем".
Украина имеет право защищаться от россии, сказал Шольц.
Украина имеет право защищаться от россии, сказал Шольц.
Ранее в Германии сообщили, что за первые три месяца войны в Украине дали разрешение на поставки оружия и другого оборудования для Украины на сумму 350,1 млн евро.
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