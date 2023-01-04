Германия готова конфисковать российские активы, чтобы помочь Украине - Bloomberg

07:47 04 января Киев, Украина

Правительство Германии готово использовать замороженные российские активы на миллиарды евро, чтобы помочь Украине восстановиться, если будут решены связанные с этим юридические вопросы, а союзники Берлина последуют его примеру.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на официальные лица, знакомые с дискуссиями в немецком правительстве.



В целом правительство канцлера Олафа Шольца поддерживает требование Киева о военных репарациях, но официальную позицию пока не заявляло. При этом некоторые представители правящей коалиции настроены более решительно, чем другие, говорят источники.



Так, глава МИД Анналена Бербок настаивает, что россия должна возместить ущерб, нанесенный Украине. По ее мнению, конфискация хотя бы части замороженных активов должна рассматриваться как вариант.



При этом Шольц требует, чтобы любые действия Германии были юридически выверенными и согласованными с союзниками. В декабре лидеры ЕС обсудили несколько вариантов использования замороженных российских активов для поддержки Украины и договорились искать точки соприкосновения в этом вопросе с США.



Вместо полной конфискации замороженных активов более выгодным с юридической точки зрения может быть изъятие активов российских олигархов и лиц, причастных к военным преступлениям россии, говорит источник. Но, по его словам, такие дела могут занять годы судебных разбирательств и свести всю инициативу к символичному жесту.



Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что ЕС «найдет законные способы» конфисковать российские активы, чтобы помочь финансировать восстановление Украины. В том числе для этого может быть создана специальная структура, которая будет управлять российскими активами для инвестиций в Украину.



В США представители Конгресса потребовали от администрации президента Джо Байдена рассмотреть возможность конфискации российских активов путем принятия специального законодательства. Но Белый дом пока сопротивляется таким требованиям, опасаясь, что другие Центробанки мира перестанут размещать средства в США.



Всего страны ЕС и «Большой семерки» заморозили около 311 млрд долларов резервов российского Центробанка. Также ЕС заблокировали активы российских олигархов на сумму около 19 млрд евро. На текущий момент активы находятся в подвешенном состоянии и не могут быть конфискованы.