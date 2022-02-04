Германия, Франция и Польша проведут кризисный саммит по Украине

08:49 04 Февраль Киев, Украина

Лидеры "Веймарского треугольника" - Германии, Франции и Польши - вскоре проведут "кризисный саммит" , на котором пойдет речь, в частности, о ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung (SZ).

Как пишет издание, "на следующей неделе" в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц будет проводить "переговоры по Украине" с президентами Франции и Польши Эммануэлем Макроном и Анджеем Дудой. По информации издания, темой встречи будут "усилия по предотвращению военного наступления России на Украину".



Напомним, по данным Киева и Запада, вблизи границы России с Украиной и в аннексированном Крыму сейчас дислоцировались около 120 тысяч военнослужащих РФ. Также считается, что опрокидывание российских войск в Беларусь вроде бы для совместных учений свидетельствует о том, что эти силы "потенциально" могут быть использованы для нападения на Украину.