Германия, Франция и Польша проведут кризисный саммит по Украине

Лидеры "Веймарского треугольника" - Германии, Франции и Польши - вскоре проведут "кризисный саммит", на котором пойдет речь, в частности, о ситуации вокруг Украины.
Об этом сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung (SZ).
Как пишет издание, "на следующей неделе" в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц будет проводить "переговоры по Украине" с президентами Франции и Польши Эммануэлем Макроном и Анджеем Дудой. По информации издания, темой встречи будут "усилия по предотвращению военного наступления России на Украину".
Напомним, по данным Киева и Запада, вблизи границы России с Украиной и в аннексированном Крыму сейчас дислоцировались около 120 тысяч военнослужащих РФ. Также считается, что опрокидывание российских войск в Беларусь вроде бы для совместных учений свидетельствует о том, что эти силы "потенциально" могут быть использованы для нападения на Украину.
Напомним, по данным Киева и Запада, вблизи границы России с Украиной и в аннексированном Крыму сейчас дислоцировались около 120 тысяч военнослужащих РФ. Также считается, что опрокидывание российских войск в Беларусь вроде бы для совместных учений свидетельствует о том, что эти силы "потенциально" могут быть использованы для нападения на Украину.
Москва отрицает какие-либо агрессивные намерения в отношении Украины, однако в декабре выдвинула НАТО и США ряд требований по предоставлению "гарантий обеспечения ее безопасности". Среди прочего Россия настаивает на гарантиях, что юридически обязуют США и НАТО вывести силы, технику и вооружение с территории стран, которые в 1997 году не были членами НАТО. Кроме того, РФ требует от НАТО прекратить размещение ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также не принимать новых членов, включая Украину. Североатлантический альянс и США отвергают эти требования и отмечают, что двери НАТО останутся открытыми.
США и НАТО проявили открытость к переговорам с Москвой по конкретным вопросам безопасности и новым соглашениям. Как условие успеха переговоров Запад называет отвод от границ Украины российских подразделений, взимаемых в эти регионы за последние месяцы. В частности, НАТО и США готовы исключить долгосрочное размещение в Украине боевых подразделений и наземных ракетных систем, если Москва примет аналогичные обязательства.
США и НАТО проявили открытость к переговорам с Москвой по конкретным вопросам безопасности и новым соглашениям. Как условие успеха переговоров Запад называет отвод от границ Украины российских подразделений, взимаемых в эти регионы за последние месяцы. В частности, НАТО и США готовы исключить долгосрочное размещение в Украине боевых подразделений и наземных ракетных систем, если Москва примет аналогичные обязательства.
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