Германия должна исправить ошибку и признать Голодомор геноцидом украинцев – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассчитывает на признание Бундестагом того факта, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом украинцев.
Об этом он заявил во время выступления на конференции "Международное право против геноцида" в Берлине.
Об этом он заявил во время выступления на конференции "Международное право против геноцида" в Берлине.
Дмитрий Кулеба подчеркнул, что немецкие политики должны достичь согласия по признанию Голодомора геноцидом украинского народа, исправив ошибку, которую они допускали раньше, когда отказывались это делать.
Напомним, что каждую четвертую субботу ноября Украина отмечает День памяти жертв Голодоморов, наиболее трагическим из которых оказался голод 1932-1933 годов, организованный советской властью во время сталинских репрессий. Только после обновления независимости Украины началось расследование масштабов Голодомора. По разным оценкам, от 4,5 до 10 миллионов украинцев умерли во время этих событий начала 1930-х годов.
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