Германия должна исправить ошибку и признать Голодомор геноцидом украинцев – Кулеба

16:16 21 октября Киев, Украина





Об этом он заявил во время выступления на конференции "Международное право против геноцида" в Берлине. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассчитывает на признание Бундестагом того факта, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом украинцев.Об этом он заявил во время выступления на конференции "Международное право против геноцида" в Берлине.

“В прошлом веке было два геноцида (на территории Украины). Первый Голодомор, где россия пыталась уничтожить украинцев. Второй – Холокост, и мы помним, о Бабьем как, одно из самых больших мест уничтожения евреев (нацистской Германией)”, – напомнил министр.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что немецкие политики должны достичь согласия по признанию Голодомора геноцидом украинского народа, исправив ошибку, которую они допускали раньше, когда отказывались это делать.

“Я знаю, что шли дебаты в Бундестаге, никто не хотел раздражать россию. Но Голодомор является классическим примером русского геноцида. В ноябре мы отметим 90-летие геноцида, совершенного Сталиным против украинского народа. И я думаю, что будет решение Бундестага о том, чтобы признать жертв Голодомора жертвами геноцида и обеспечить реализацию международного права”, – заявил Кулеба.

Напомним, что каждую четвертую субботу ноября Украина отмечает День памяти жертв Голодоморов, наиболее трагическим из которых оказался голод 1932-1933 годов, организованный советской властью во время сталинских репрессий. Только после обновления независимости Украины началось расследование масштабов Голодомора. По разным оценкам, от 4,5 до 10 миллионов украинцев умерли во время этих событий начала 1930-х годов.