"Германия должна быть готова к прекращению поставок российского газа" - Олаф Шольц

20:41 28 апреля Киев, Украина

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал , что Германия должна быть готова к прекращению поставок российского газа потому, что никто не может предположить, как поведет себя путин.

Об этом сообщает Spiegel.

Шольц говорит, что остановка поставок газа в Германию может произойти так же, как это было с Польшей и Болгарией.



По его словам, никто не может знать, что на уме у Путина. Щольц также упомянул и о введении ЕС, США и странами G7 санкции против россии, заявив об их эффективности.



По его словам, россия осознает, что это наносит значительный ущерб ее собственным возможностям развития и санкции будут использованы для прекращения войны и вывода российских войск, чтобы Украина могла снова развивать собственный суверенитет.



Шольц предположил, что санкции Запада не прекратятся, если россия предложит прекращение огня на основе территориальных достижений в Украине.

Ранее "Газпром" прекратил поставки газа Польше и Болгарии, отказавшимся оплачивать его в рублях. Германия также отказалась от такого способа оплаты.