Германия будет поддерживать Украину столько, сколько нужно - Шольц

09:35 27 ноября Киев, Украина

Канцлер Германии Олаф Шольц считает победу россии в войне против Украины маловероятной. По его словам, уже очевидно, что рф не выиграет войну. Об этом он сказал в субботу, 26 ноября, на Бранденбургской государственной партийной конференции, передает Spiegel.

Шольц отметил, что, учитывая поддержку Украины со стороны Германии, становится все более очевидным, что "россия не только не должна выиграть эту войну, но и не выиграет ее".

Он подтвердил свое обещание поддерживать Украину столько, сколько нужно. При этом Шольц добавил, что с делает это финансово, гуманитарно и снабжает оружием ВСУ.

Канцлер Германии еще раз отметил важность своей встречи с главой государства и лидером партии Китая Си Цзиньпином, на которой оба предостерегли от применения ядерного оружия.

Ранее Шольц допустил эскалацию войны в Украине, которая может заключаться в разрушении инфраструктуры.