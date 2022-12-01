Германия будет поддерживать Украину до победы в войне - Шольц

Германия с союзниками продолжат поддерживать Украину в борьбе против российского агрессора до победы в войне. Об этом на Берлинской конференции безопасности заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
По его словам, Украина должна получить возможность реализовать свое законное право на самооборону, но это также служит защите европейской архитектуры безопасности.
Шольц убежден, что россия не может выиграть и не выиграет развязанную ею войну.
По словам канцлера, война в Украине привела к изменению среды безопасности во всей Европе. Он заверил, что Германия извлекла из этого уроки для защиты и поддержки союзников.
Шольц также отметил, что на Западе очень серьезно воспринимается безответственная ядерная риторика российского режима.
С этой целью, сообщил он, правительство ФРГ решило закупить истребители F-35 как часть немецкой ядерной программы.
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