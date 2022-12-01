Германия будет поддерживать Украину до победы в войне - Шольц

15:03 01 декабря Киев, Украина

Германия с союзниками продолжат поддерживать Украину в борьбе против российского агрессора до победы в войне. Об этом на Берлинской конференции безопасности заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц

"Мы продолжим поддерживать Украину, сколько потребуется: экономически, финансово, гуманитарно, через восстановление разрушенной энергетической инфраструктуры - а также оружием", - сказал он.

По его словам, Украина должна получить возможность реализовать свое законное право на самооборону, но это также служит защите европейской архитектуры безопасности.



Шольц убежден, что россия не может выиграть и не выиграет развязанную ею войну.

"Непрерывные атаки на жизненно важную инфраструктуру, на водо- и энергосети, на украинские города и села - это ужасная и одновременно отчаянная стратегия выжженной земли", - сказал он.

По словам канцлера, война в Украине привела к изменению среды безопасности во всей Европе. Он заверил, что Германия извлекла из этого уроки для защиты и поддержки союзников.



Шольц также отметил, что на Западе очень серьезно воспринимается безответственная ядерная риторика российского режима.

"Но мы не позволим нас запугать", - заверил политик.

С этой целью, сообщил он, правительство ФРГ решило закупить истребители F-35 как часть немецкой ядерной программы.