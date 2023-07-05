Georgian Airways предлагает россиянам транзит в Ниццу через Тбилиси

11:44 05 июля Киев, Украина

Грузинская авиакомпания Georgian Airways, которая находится под санкциями Украины, предлагает российским гражданам новую возможность для путешествий - транзитные рейсы из москвы в Ниццу через Тбилиси.

Информация об этом появилась на портале "Грузия Online", ссылаясь на официальное сообщение авиаперевозчика.

С 5 июля начинается регулярное курсирование транзитных рейсов с одной пересадкой на Лазурном побережье. Рейсы с пересадкой в Тбилиси будут выполняться дважды в неделю, по средам и субботам.

Стоимость билетов на этот маршрут начинается от 535 долларов для рейсов по средам и от 633 долларов для рейсов по субботам.

В общей сложности, время путешествия из москвы в Ниццу составит около 8 с половиной часов.