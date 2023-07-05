Georgian Airways предлагает россиянам транзит в Ниццу через Тбилиси

Грузинская авиакомпания Georgian Airways, которая находится под санкциями Украины, предлагает российским гражданам новую возможность для путешествий - транзитные рейсы из москвы в Ниццу через Тбилиси.
Информация об этом появилась на портале "Грузия Online", ссылаясь на официальное сообщение авиаперевозчика.
С 5 июля начинается регулярное курсирование транзитных рейсов с одной пересадкой на Лазурном побережье. Рейсы с пересадкой в Тбилиси будут выполняться дважды в неделю, по средам и субботам.
Стоимость билетов на этот маршрут начинается от 535 долларов для рейсов по средам и от 633 долларов для рейсов по субботам.
В общей сложности, время путешествия из москвы в Ниццу составит около 8 с половиной часов.
Информация об этом появилась на портале "Грузия Online", ссылаясь на официальное сообщение авиаперевозчика.
С 5 июля начинается регулярное курсирование транзитных рейсов с одной пересадкой на Лазурном побережье. Рейсы с пересадкой в Тбилиси будут выполняться дважды в неделю, по средам и субботам.
Стоимость билетов на этот маршрут начинается от 535 долларов для рейсов по средам и от 633 долларов для рейсов по субботам.
В общей сложности, время путешествия из москвы в Ниццу составит около 8 с половиной часов.
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