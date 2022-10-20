Генштаб заявил о риске наступления с беларуси

15:59 20 октября Киев, Украина





Об этом на брифинге 20 октября заявил заместитель начальника главного оперативного управления Учитывая агрессивные заявления и действия руководства россии и беларуси, Генеральный штаб считает, что вероятность попытки наступления с территории беларуси растет.Об этом на брифинге 20 октября заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил, бригадный генерал Алексей Громов.

"Усиливается агрессивная риторика военно-политического руководства россии и беларуси, которая сопровождается развертыванием региональной группировки войск так называемого Союзного государства. Угроза восстановления Вооруженными силами российской федерации наступления на северном фронте растет", — отметил он.

По словам военного, россия может попытаться отрезать западные области Украины от остальной территории.

"На этот раз направление наступления может быть изменено западнее белорусской границы для перерезания основных логистических артерий, поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров", — пояснил генерал.

Громов добавил, что в беларуси также происходит развертывание российских подразделений разных родов войск.

"На территории беларуси продолжаются мероприятия по развертыванию авиационных подразделений, подразделений других родов войск и сил российской федерации на соответствующих аэродромах и объектах военной инфраструктуры. В том числе на переданные под полный контроль Вооруженным силам российской федерации", — отметил он.

При этом на территории беларуси проводятся мероприятия по подготовке к скрытой мобилизации. Кроме того, беларусь продолжает предоставлять свою территорию для запуска баллистических ракет и дронов.

"Она разместила на своих аэродромах самолеты МиГ-31, которые могут быть вооружены крылатыми ракетами типа "Калибр". Мы тоже на это реагируем", - подчеркнул военный.

Алексей Громов заверил, что Генштаб ВСУ постоянно отслеживает ситуацию на белорусском направлении, а Силы обороны проводят мероприятия по прикрытию границы Украины и Киева с севера.'