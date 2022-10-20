Генштаб заявил о риске наступления с беларуси

Учитывая агрессивные заявления и действия руководства россии и беларуси, Генеральный штаб считает, что вероятность попытки наступления с территории беларуси растет.
Об этом на брифинге 20 октября заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил, бригадный генерал Алексей Громов.
Об этом на брифинге 20 октября заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил, бригадный генерал Алексей Громов.
По словам военного, россия может попытаться отрезать западные области Украины от остальной территории.
Громов добавил, что в беларуси также происходит развертывание российских подразделений разных родов войск.
При этом на территории беларуси проводятся мероприятия по подготовке к скрытой мобилизации. Кроме того, беларусь продолжает предоставлять свою территорию для запуска баллистических ракет и дронов.
Алексей Громов заверил, что Генштаб ВСУ постоянно отслеживает ситуацию на белорусском направлении, а Силы обороны проводят мероприятия по прикрытию границы Украины и Киева с севера.'
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