Генштаб ВСУ: врагу причинен большой урон в личном составе

07:14 19 марта Киев, Украина

Генштаб ВСУ сообщает, что врагу причинен большой урон в личном составе и существует вероятность, что военно-политическим руководством россии будет принято решение о начале открытой мобилизации.

Положение и характер действий сил обороны существенных изменений на протяжении последних суток не претерпели. Вооруженные Силы Украины и другие подразделения Сил обороны продолжали наносить удары по группировкам войск врага, пытавшегося удержать захваченные рубежи.

Зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией Украины было поражено 12 воздушных целей врага - 2 самолета, 3 вертолета, 3 БПЛА и 4 крылатые ракеты.

Украинские защитники и защитницы уничтожили несколько колонн техники оккупантов в Николаевской и Сумской области, потери врага пока уточняются. Кроме того, в результате нанесения огневого поражения по противнику, уничтожен командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил российской федерации генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева.

Исходя из того, что враг нанес большие потери в личном составе, существует вероятность, что военно-политическим руководством российской федерации будет принято решение внесения изменений в существующее законодательство и начата открытая мобилизация для продолжения затяжной, изнурительной войны. В целях оправдания таких действий не исключается осуществление ряда провокаций на территории российской федерации с гибелью мирного населения, как это было сделано перед началом второй чеченской кампании. Это позволит провластной верхушке принять решение об объявлении военного положения и тотальной мобилизации граждан.

С территории Украины продолжают доставлять погибших и раненых военнослужащих вооруженных сил российской федерации и росгвардии. Так, в городе Гомель для приема и лечения раненых кафиров привлечены все медицинские учреждения, имеющие хирургические отделения. Хирурги работают круглосуточно, все плановые операции белорусских граждан либо отменены, либо перенесены на неопределенный срок.

Враг продолжает нести существенные потери. Есть проблемы с логистическим обеспечением подразделений.





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