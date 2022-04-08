Генштаб ВСУ: враг сосредотачивает усилия на подготовке наступательной операции на востоке с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей
▪Продолжается перемещение выведенных из Полесья и Сиверщины подразделений в новые районы. Завершена передислокация войск Центрального военного округа с территории Украины.
▪️Отмечается движение колон вооружения и военной техники по территории республики Беларусь в направлении железнодорожных станций Гомель, Ельск и Мозырь для загрузки на железнодорожные эшелоны.
▪️Силами отдельных подразделений из состава 6-й и 20-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии, балтийского и северного флотов враг сосредоточил основные усилия на подготовке к возобновлению наступательных действий, а также попытке окружения подразделений Объединенных сил.
▪️Российские кафиры продолжают блокировать Харьков, постоянными артиллерийскими обстрелами и дальше уничтожают жилые кварталы и инфраструктуру города.
▪️В направлении на Славянск враг пытается возобновлять наступательные действия. В направлении Барвинково имеет частичный успех, продвинулся на 7 км, взял под контроль населенный пункт Бражковка. Также, силами в батальонную тактическую группу 1-го танкового полка наступал в направлении на населенный пункт Сулиговка, успеха не имел.
▪️Для улучшения движения войск на направлении и обеспечения переправы через реку Северский Донец проводит работы по восстановлению моста в городе Изюм.
▪️На Донецком и Луганском направлениях кафиры основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль районов населенных пунктов Попасная и Рубежное, установлении полного контроля над Мариуполем, а также подготовке наступательных действий в районе населенного пункта Золотая Нива.
В районах населенных пунктов Боровское, Новолуганское, Сладкое, Марьинка, Золотая Нива враг продолжал артиллерийские обстрелы.
▪️Вблизи населенных пунктов Новотошковское, Нижнее, Попасное, Калиновое, Степное, Рубежное, Троицкое, Новобахмутовка, Новоселовка второй противник проводил штурмовые действия, успеха не имел.
▪Русские захватчики наносили массированные артиллерийские и авиационные удары по городу Мариуполю.
▪️На Южнобужском направлении оккупационные войска проводят штурмовые действия при поддержке артиллерии с целью взятия под контроль населенного пункта Александровка, имеют частичный успех. В районе населенных пунктов Любино, Мирное, Копани кафиры обстреливали из артиллерии позиции ВС Украины.
▪Русские войска произвели обстрелы Николаева запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами. Во вражеский огонь попали гражданские кварталы и медицинские учреждения, в том числе – детская больница. Есть погибшие и раненые, в том числе и дети.
▪Продолжается перемещение выведенных из Полесья и Сиверщины подразделений в новые районы. Завершена передислокация войск Центрального военного округа с территории Украины.
▪️Отмечается движение колон вооружения и военной техники по территории республики Беларусь в направлении железнодорожных станций Гомель, Ельск и Мозырь для загрузки на железнодорожные эшелоны.
▪️Силами отдельных подразделений из состава 6-й и 20-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии, балтийского и северного флотов враг сосредоточил основные усилия на подготовке к возобновлению наступательных действий, а также попытке окружения подразделений Объединенных сил.
▪️Российские кафиры продолжают блокировать Харьков, постоянными артиллерийскими обстрелами и дальше уничтожают жилые кварталы и инфраструктуру города.
▪️В направлении на Славянск враг пытается возобновлять наступательные действия. В направлении Барвинково имеет частичный успех, продвинулся на 7 км, взял под контроль населенный пункт Бражковка. Также, силами в батальонную тактическую группу 1-го танкового полка наступал в направлении на населенный пункт Сулиговка, успеха не имел.
▪️Для улучшения движения войск на направлении и обеспечения переправы через реку Северский Донец проводит работы по восстановлению моста в городе Изюм.
▪️На Донецком и Луганском направлениях кафиры основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль районов населенных пунктов Попасная и Рубежное, установлении полного контроля над Мариуполем, а также подготовке наступательных действий в районе населенного пункта Золотая Нива.
В районах населенных пунктов Боровское, Новолуганское, Сладкое, Марьинка, Золотая Нива враг продолжал артиллерийские обстрелы.
▪️Вблизи населенных пунктов Новотошковское, Нижнее, Попасное, Калиновое, Степное, Рубежное, Троицкое, Новобахмутовка, Новоселовка второй противник проводил штурмовые действия, успеха не имел.
▪Русские захватчики наносили массированные артиллерийские и авиационные удары по городу Мариуполю.
▪️На Южнобужском направлении оккупационные войска проводят штурмовые действия при поддержке артиллерии с целью взятия под контроль населенного пункта Александровка, имеют частичный успех. В районе населенных пунктов Любино, Мирное, Копани кафиры обстреливали из артиллерии позиции ВС Украины.
▪Русские войска произвели обстрелы Николаева запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами. Во вражеский огонь попали гражданские кварталы и медицинские учреждения, в том числе – детская больница. Есть погибшие и раненые, в том числе и дети.
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