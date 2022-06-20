Генштаб ВСУ узнал, как россия прикрыла небо Брянской области

Враг развернул зенитно-ракетные комплексы С-300В4 в Брянской области.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
Кроме того, российский агрессор совершил артиллерийские обстрелы в районе населенного пункта Середина-Буда Сумской области.
На Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар и совершил артиллерийский обстрел в районах населенных пунктов Тимофеевка и Морозова Долина.
На Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар и совершил артиллерийский обстрел в районах населенных пунктов Тимофеевка и Морозова Долина.
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