Генштаб ВСУ узнал, как россия прикрыла небо Брянской области

09:44 20 июня Киев, Украина

Враг развернул зенитно-ракетные комплексы С-300В4 в Брянской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"...На Северском направлении противник продолжает удерживать до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой армии Западного военного округа и подразделения воздушно-десантных войск для прикрытия участка российско-украинской границы в Брянской и Курской областях. В Брянской области враг развернул до зенитного ракетного дивизиона ЗРК С-300В4", - говорится в сообщении.

Кроме того, российский агрессор совершил артиллерийские обстрелы в районе населенного пункта Середина-Буда Сумской области.



На Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар и совершил артиллерийский обстрел в районах населенных пунктов Тимофеевка и Морозова Долина.