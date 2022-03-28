Генштаб ВСУ. Утренняя сводка

07:06 28 марта Киев, Украина

В Генштабе ВСУсообщили о потерях врага за минувшие сутки: уничтожены 4 самолета, 1 вертолет, 2 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты.



Продолжаются оборонные бои в районах населенных пунктов Топольское, Каменка, Сухая Каменка. Сдерживается продвижение врага по направлениям Гуляйполе и Запорожье.



На Авдеевском направлении украинские воины отражают штурм кафиров в районе Верхнеторецкого.



Подразделениями сил обороны Киева сдерживает противника, пытающегося прорвать оборону с северо-запада и востока.



На юге основные усилия Сил обороны сосредотачиваются на организации оборонных мероприятий городов Кривого Рога, Запорожья и Николаева, содержании определенных участков морского побережья, охране и обороне объектов критической инфраструктуры.



На Донецком и Луганском направлениях отбиты 5 атак врага. Украинскими воинами уничтожены 2 танка, боевая машина пехоты и один автомобиль. Также противник имел потери в живой силе.



Авиация Украины нанесла удары по наземным целям и объектам оккупантов.