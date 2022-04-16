Генштаб ВСУ сообщил о двух основных направлениях действий врага

13:20 16 апреля Киев, Украина

В утренней сводке от 16 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска продолжают совершать наиболее активные действия на Слобожанском и Донецком направлениях.

"На Слобожанском направлении оккупанты продолжают ведение боевых действий силами отдельных подразделений из состава 6-й и 20-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии Западного военного округа, 35-й и 36-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, воздушно-десантных войск, береговых войск балтийского и северного флотов", – говорится в сообщении.

Противники продолжает частичную блокировку Харькова и обстреливает город с применением артиллерии.

"В районе города Изюм врагом сосредоточено до 22 батальонных тактических групп. Основные усилия противник сосредоточивает на удержании занимаемых ранее позиций и достигнутых рубежей. В целях усиления группировки на указанном направлении отмечается развертывание дополнительных подразделений из состава 35-й общевойсковой армии. Не исключается активизация действий противника в направлении населенных пунктов Изюм и Барвинково с целью выхода в тыл подразделений Объединенных сил в районе города Славянск", – отмечают в Генштабе.

На Донецком и Таврическом направлениях враг сосредоточивает усилия на взятии под контроль Попасной и Рубежного, а также полного захвата Мариуполя. Агрессор продолжает обстрелы по большинству направлений.

"На Северодонецком направлении значительных изменений в обстановке не отмечено, враг увеличил интенсивность огневого воздействия с целью нанесения потерь, истощения наших войск и возможной подготовки к наступательным действиям", – сообщают в Генштабе.

На Попасненском направлении агрессор пытался продвинуться вглубь населенного пункта Попасная, потерпел неудачу. В районе города Торецк враг продолжает оказывать периодическое огневое воздействие, чтобы истощить украинские войска. Также идет подготовка к активизации военных действий в Авдеевке.

На Южнобужском направлении противник восстанавливал боеспособность и пополнял запасы в районах населенных пунктов Любимовка, Петровка, Крещеновка и "усилению своих передовых позиций, вероятно, подразделениям мобилизационного резерва 1-го и 2-го армейских корпусов".

Ожидается, что противник продолжит ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области и попытается возобновить наступление".

В акватории Азовского моря корабельная группировка агрессора продолжает блокировать порт Мариуполя и обстреливать приморское направление.

"Учитывая пребывание в акватории Черного моря российских военных кораблей, вооруженных крылатыми ракетами морского базирования Калибр, сохраняется повышенный уровень угрозы применения оккупантами ракетного вооружения по объектам оборонно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуры нашего государства", – предупредили в Генштабе.

Ранее в своем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что Россия навсегда проиграла Украину.