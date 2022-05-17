Генштаб ВСУ сообщает суммарные ориентировочные потери вс рф по состоянию на 17 мая

09:22 17 мая Киев, Украина

По данным Генштаба ВСУ, потери врага на 17 мая составили 27900 человек. Наибольшие потери противника наблюдались на Лиманском и Запорожском направлениях.
 
Общие боевые потери рашистов:
  • танков ‒ 1235 ед.
  • боевых бронированных машин – 3009 ед.
  • артиллерийских систем – 578 ед.
  • РСЗО – 198 ед.
  • средства ПВО – 90 ед.
  • самолетов – 201 ед.
  • вертолетов – 167 ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 436 ед.
  • крылатые ракеты – 97 ед.
  • корабли/катера – 13 ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2109 ед.
  • специальная техника – 43 ед.
 