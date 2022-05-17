Генштаб ВСУ сообщает суммарные ориентировочные потери вс рф по состоянию на 17 мая

По данным Генштаба ВСУ, потери врага на 17 мая составили 27900 человек. Наибольшие потери противника наблюдались на Лиманском и Запорожском направлениях.
Общие боевые потери рашистов:
- танков ‒ 1235 ед.
- боевых бронированных машин – 3009 ед.
- артиллерийских систем – 578 ед.
- РСЗО – 198 ед.
- средства ПВО – 90 ед.
- самолетов – 201 ед.
- вертолетов – 167 ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 436 ед.
- крылатые ракеты – 97 ед.
- корабли/катера – 13 ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 2109 ед.
- специальная техника – 43 ед.
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