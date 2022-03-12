Генштаб ВСУ: с начала войны 31 батальонно-тактическая группа РФ выведена из строя

08:47 12 марта Киев, Украина

На семнадцатые сутки противостояния украинской армии русскому военному вторжению силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступление вооруженных сил РФ по всем направлениям.

Об этом сообщается в оперативной сводке Генерального штаба ВС Украины.



Противник в Полесском, Северском, Южнобужском, Донецком направлениях понес большие потери в живой силе и технике, остановлен и пытается закрепиться на ранее захваченных рубежах.



С начала боевых действий тридцать одна действовавшая на территории Украины батальонно-тактическая группа противника потеряла боеспособность.



По результатам активных боевых действий большинство подразделений ВС РФ, деморализовано, фиксируются случаи сдачи в плен отдельными группами. В последние три дня наблюдается движение малых групп дезертиров к российской госгранице.



Враг испытывает большую проблему по комплектованию резерва.