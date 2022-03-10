Генштаб ВСУ: по всем направлениям противник остановлен

13:44 10 Март Киев, Украина

Силы украинской армии дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям, сообщает Генштаб ВСУ.

На Полесском направлении оккупанты продолжают удерживать населенные пункты Полесское, Кухари, Бородянка, Андреевка, Мотыжин, Гореничи, Буча, Демидов.



Враг понес значительные потери, пытаеться перегруппироваться и планирует блокирование Киева с запада и юго-запада. Не исключается диверсионно-разведывательные вражеские операции в Киеве.

"Силами обороны Украины отбита попытка форсирования противником реки Ирпень в районе населенного пункта Мощун, противник отброшен, населенный пункт уволен," - сообщается в Генштабе.

Враг пытается закрепиться в населенных пунктах Николаевской области.



В Крымском направлении зафиксировано усиление группировки противника батальонной тактической группой из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота вооруженных сил РФ.