Генштаб ВСУ озвучил ситуацию на линии фронта

09:34 07 сентября Киев, Украина

Украинские защитники не дали врагу продвинуться у Григорьевки, Зайцева, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Веселой Долины и Опытного.



Авиация Сил обороны осуществила 27 ударов. Уничтожен склад боеприпасов, поражены почти 40 опорных пунктов и мест скопления живой силы и техники противника.



Подразделения противовоздушной обороны уничтожили:

▪️самолет Су-25;

▪️вертолет Ка-52;

▪️БпЛА и пять крылатых ракет типа "Х-101".

Тем временем ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи по огневому поражению живой силы и боевой техники, контрбатарейной борьбе, нарушению системы управления и логистического обеспечения противника.

"В результате огневого воздействия нанесено поражение по 7 пунктам управления и 13 объектам сосредоточения живой силы противника. В зону поражения попали радиолокационные станции и станции связи, мостовые и понтонная переправы, 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов разного уровня - тем самым значительно снижены боевые и логистические способности оккупантов", - отметили в Генштабе





На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.



На Северском направлении были минометные обстрелы в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Волфине, Запсилье, Мануховке и Стукаловке Сумской области; За прошедшие сутки враг нанес более 7 ракетных и 25 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. Для этого совершил до 20 самолетовылетов. В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Большие Проходы, Белогорка, Костромка, Сухой Пруд и Безымянное.обстановка без существенных изменений.были минометные обстрелы в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Волфине, Запсилье, Мануховке и Стукаловке Сумской области;

На Харьковском направлении враг нанес обстрелы в районах населенных пунктов Прудянка, Черноглазовка, Мироновка, Большие Проходы, Руськая и Черкасская Лозовая, Руськие и Черкасские Тишки;

На Славянском направлении обстрелам со стороны оккупантов подверглись Славянск, Большая Камышеваха, Долина, Краснополье, Дмитровка и Довгенькое;

На Краматорском направлении противник обстреливал районы Татьяновки, Кривой Луки, Спирного, Веселого и Григорьевки;

На Бахмутском направлении были обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмутское, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцево, Веселая Долина, Майорск и Яковлевка;

На Авдеевском направлении обстреляны Авдеевка, Опытное, Водяное, Тоненькое и Первомайское;

На Новопавловском направлении активных наступательных действий враг не проводил, огневое влияние испытали районы Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Угледара, Сладкого, Шевченко, Золотой Нивы, Павловки и Времовки;

На Запорожском направлении оккупанты задействовали минометы, ствольную и реактивную артиллерию по районам населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки, Малая Токмачка, Щербаки, Белогорье, Новополь, Вильне Поле и Шевченко;

На Южнобужском направлении противник стрелял из ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Кроме того, враг вел разведку БпЛА, совершив 34 вылета.