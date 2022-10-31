Генштаб ВСУ отметил ситуацию на фронте в утренней сводке

Украинские защитники продолжают ликвидировать живую силу врага и успешно сдерживать атаки оккупантов в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 31 октября.
Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Враг продолжает обстрелы подразделений сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Наносит удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
За прошедшие сутки противник нанес четыре ракетных и пять авиационных ударов, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Вражеские удары получили районы более 20 населенных пунктов. Среди них - Купянск Харьковской области, Северск на Донетчине, Новая Каменка Херсонской области и Березнеговатое и Очаков на Николаевщине.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Белоруссия поддерживает вооруженную агрессию рф против украинцев. И россия продолжает перебрасывать отдельные подразделения на территорию этой страны. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА с территории беларуси.
За сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Зеленое Харьковской области; Белогоровка, Николаевка и Новоселовское в Луганской области; Авдеевка, Бахмутское, Веселое, Водяное, Майорск, Марьинка и Новобахмутовка Донецкой области.
По уточненной информации, подтверждено поражение живой силы и техники противника за предыдущие дни. Так, в Херсонской области, уничтожена колонна военной техники противника, в Запорожской - уничтожен состав боеприпасов, пять единиц вооружения и военной техники разного типа и ранены до 120 военнослужащих.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 21 удар, из них: 15 - по районам сосредоточения вооружения и военной техники, два - по взводным опорным пунктам, а также четыре - по позициям комплексов противовоздушной обороны противника.
Воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления и зенитную ракетную установку врага.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 31 октября.
Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Враг продолжает обстрелы подразделений сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Наносит удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
За прошедшие сутки противник нанес четыре ракетных и пять авиационных ударов, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Вражеские удары получили районы более 20 населенных пунктов. Среди них - Купянск Харьковской области, Северск на Донетчине, Новая Каменка Херсонской области и Березнеговатое и Очаков на Николаевщине.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Белоруссия поддерживает вооруженную агрессию рф против украинцев. И россия продолжает перебрасывать отдельные подразделения на территорию этой страны. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА с территории беларуси.
За сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Зеленое Харьковской области; Белогоровка, Николаевка и Новоселовское в Луганской области; Авдеевка, Бахмутское, Веселое, Водяное, Майорск, Марьинка и Новобахмутовка Донецкой области.
По уточненной информации, подтверждено поражение живой силы и техники противника за предыдущие дни. Так, в Херсонской области, уничтожена колонна военной техники противника, в Запорожской - уничтожен состав боеприпасов, пять единиц вооружения и военной техники разного типа и ранены до 120 военнослужащих.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 21 удар, из них: 15 - по районам сосредоточения вооружения и военной техники, два - по взводным опорным пунктам, а также четыре - по позициям комплексов противовоздушной обороны противника.
Воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления и зенитную ракетную установку врага.
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