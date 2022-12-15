Генштаб ВСУ отметил ситуацию на фронте по состоянию на утро 15 декабря

Украинские силы отразили удары российских агрессоров в районах шести населенных пунктов в Донетчины за прошлые сутки. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке в четверг, 15 декабря.
Указано, что агрессор продолжает сосредоточивать усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях. Также захватчики пытаются улучшить тактическое положение на Купянском, Лиманском и Запорожском направлениях. На других направлениях враг пытается сдерживать действия ВСУ.
За минувшие сутки были отражены вражеские атаки в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселое и Марьинка в Донецкой области
Россияне нанесли 31 авиационный и восемь ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Донецкой области, а также совершили 61 обстрел из РСЗО.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация оставалась без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
На Северском направлении враг оказал огненное влияние по районам Липовки и Хреновки Черниговской области.
На Купянском направлении оккупанты обстреляли позиции войск ВСУ в районах населенных пунктов Красная Заря, Красное, Старица, Двуречная и Новомлынск Харьковской области.
На Лиманском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Макеевка, Площадка и Краснопоповка Луганской области и Ямполевка, Торское и Медвежье Донецкой области.
На Бахмутском направлении обстреляны районы 17 населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Григоровка, Бахмут, Озаряновка, Северное и Опытное Донецкой области. Также захватчики нанесли авиаудар вблизи города Бахмут.
На Авдеевском направлении огневое поражение наносилось по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка. У последнего зафиксирован и вражеский авиаудар.
На Новопавловском направлении оккупанты стреляли по Угледару, Пречистовке и Нескучному Донецкой области. Нанесли авиационный удар в районе города Угледар.
На Запорожском и Херсонском направлениях враг продолжает обстреливать позиции войск ВСУ и гражданскую инфраструктуру вдоль правого берега реки Днепр. Пострадали районы 19 населенных пунктов. В частности, Времовка и Новополье Донецкой области; Гуляйпильское, Орехов, Малая Токмачка в Запорожье; Нововоронцовка, Осокоровка, Новотягинка, Токаровка, Янтарное Херсонской области и город Херсон.
В свою очередь авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага и пять ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов российских захватчиков.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили два пункта управления, восемь районов сосредоточения личного состава противника и состав горюче-смазочных материалов.
Указано, что агрессор продолжает сосредоточивать усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях. Также захватчики пытаются улучшить тактическое положение на Купянском, Лиманском и Запорожском направлениях. На других направлениях враг пытается сдерживать действия ВСУ.
За минувшие сутки были отражены вражеские атаки в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселое и Марьинка в Донецкой области
Россияне нанесли 31 авиационный и восемь ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Донецкой области, а также совершили 61 обстрел из РСЗО.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация оставалась без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
На Северском направлении враг оказал огненное влияние по районам Липовки и Хреновки Черниговской области.
На Купянском направлении оккупанты обстреляли позиции войск ВСУ в районах населенных пунктов Красная Заря, Красное, Старица, Двуречная и Новомлынск Харьковской области.
На Лиманском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Макеевка, Площадка и Краснопоповка Луганской области и Ямполевка, Торское и Медвежье Донецкой области.
На Бахмутском направлении обстреляны районы 17 населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Григоровка, Бахмут, Озаряновка, Северное и Опытное Донецкой области. Также захватчики нанесли авиаудар вблизи города Бахмут.
На Авдеевском направлении огневое поражение наносилось по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка. У последнего зафиксирован и вражеский авиаудар.
На Новопавловском направлении оккупанты стреляли по Угледару, Пречистовке и Нескучному Донецкой области. Нанесли авиационный удар в районе города Угледар.
На Запорожском и Херсонском направлениях враг продолжает обстреливать позиции войск ВСУ и гражданскую инфраструктуру вдоль правого берега реки Днепр. Пострадали районы 19 населенных пунктов. В частности, Времовка и Новополье Донецкой области; Гуляйпильское, Орехов, Малая Токмачка в Запорожье; Нововоронцовка, Осокоровка, Новотягинка, Токаровка, Янтарное Херсонской области и город Херсон.
В свою очередь авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага и пять ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов российских захватчиков.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили два пункта управления, восемь районов сосредоточения личного состава противника и состав горюче-смазочных материалов.
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