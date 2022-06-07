Генштаб ВСУ опубликовал сводку с фронта по состоянию войны на утро 7 июня

На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Комплектование воинских частей техникой и вооружением планируется осуществить из технических средств, которые находятся на хранении.
На Северском направлении противник активных действий в течение прошедших суток не проводил, признаков создания ударных группировок не обнаружено. Враг продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей до трех батальонных тактических групп. С территории рф обстреляли из минометов подразделения наших войск в районах населенных пунктов Ходыно и Большая Писаревка Сумской области.
На Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивает на содержании занятых рубежей, в приграничных районах к северу от Харькова и сдерживании продвижения наших войск. Проводит дистанционное минирование местности в направлении наступления наших войск на Рубежное.
На Славянском направлении противник сосредотачивает основные усилия на продолжении наступления на направления населенных пунктов Изюм и Славянск. Пытается продвинуться в направлении населенных пунктов Довгенькое и Долина.
Враг обстреливает позиции наших войск в районах населенных пунктов Базаловка, Бражковка, Грушуваха. В целях уточнения положения наших подразделений и корректировки огня артиллерии осуществляет воздушную разведку с применением БПЛА.
На Донецком направлении, кроме артиллерийских обстрелов, враг нанес авиаудары из самолетов и вертолетов. Основные усилия агрессор сосредоточил на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
На Лиманском направлении противник активных боевых действий не вел. Нанес ракетный удар по населенному пункту Николаевка в 4 км к востоку от Славянска.
Враг продолжает штурм города Северодонецк, боевые действия продолжаются. Наши воины наносят противнику потери.
На Бахмутском направлении украинские войска успешно противодействовали и отразили наступление противника в направлениях населенных пунктов Нагорное, Берестово, Криничное, Роты.
В целях усиления группировки на направлениях Попасная, Николаевка враг осуществляет передислокацию подразделений.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных боевых действий не вел.
На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на улучшении своего тактического положения, содержании занятых рубежей, пополнении боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Украинские вертолеты нанесли удары по скоплениям вражеских сил в Херсонской области, а самолеты - по складам боеприпасов в Николаевской области. Противник потерял более 20 человек и до 10 единиц военной техники.
В целях восстановления утраченного положения враг, при поддержке артиллерии и армейской авиации, совершил наступательные действия в направлении Лозово - Белая Криница, успеха не имел. Для уточнения позиций наших войск враг вел воздушную разведку БПЛА.
В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.
За прошедшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты десять атак врага, уничтожены один танк, три артиллерийских системы, две боевые бронированные машины, один автомобиль и два склада с боеприпасами. Подразделения противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.
Комплектование воинских частей техникой и вооружением планируется осуществить из технических средств, которые находятся на хранении.
На Северском направлении противник активных действий в течение прошедших суток не проводил, признаков создания ударных группировок не обнаружено. Враг продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей до трех батальонных тактических групп. С территории рф обстреляли из минометов подразделения наших войск в районах населенных пунктов Ходыно и Большая Писаревка Сумской области.
На Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивает на содержании занятых рубежей, в приграничных районах к северу от Харькова и сдерживании продвижения наших войск. Проводит дистанционное минирование местности в направлении наступления наших войск на Рубежное.
На Славянском направлении противник сосредотачивает основные усилия на продолжении наступления на направления населенных пунктов Изюм и Славянск. Пытается продвинуться в направлении населенных пунктов Довгенькое и Долина.
Враг обстреливает позиции наших войск в районах населенных пунктов Базаловка, Бражковка, Грушуваха. В целях уточнения положения наших подразделений и корректировки огня артиллерии осуществляет воздушную разведку с применением БПЛА.
На Донецком направлении, кроме артиллерийских обстрелов, враг нанес авиаудары из самолетов и вертолетов. Основные усилия агрессор сосредоточил на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
На Лиманском направлении противник активных боевых действий не вел. Нанес ракетный удар по населенному пункту Николаевка в 4 км к востоку от Славянска.
Враг продолжает штурм города Северодонецк, боевые действия продолжаются. Наши воины наносят противнику потери.
На Бахмутском направлении украинские войска успешно противодействовали и отразили наступление противника в направлениях населенных пунктов Нагорное, Берестово, Криничное, Роты.
В целях усиления группировки на направлениях Попасная, Николаевка враг осуществляет передислокацию подразделений.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных боевых действий не вел.
На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на улучшении своего тактического положения, содержании занятых рубежей, пополнении боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Украинские вертолеты нанесли удары по скоплениям вражеских сил в Херсонской области, а самолеты - по складам боеприпасов в Николаевской области. Противник потерял более 20 человек и до 10 единиц военной техники.
В целях восстановления утраченного положения враг, при поддержке артиллерии и армейской авиации, совершил наступательные действия в направлении Лозово - Белая Криница, успеха не имел. Для уточнения позиций наших войск враг вел воздушную разведку БПЛА.
В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.
За прошедшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты десять атак врага, уничтожены один танк, три артиллерийских системы, две боевые бронированные машины, один автомобиль и два склада с боеприпасами. Подразделения противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.
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