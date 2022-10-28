Генштаб ВСУ опубликовал сводку с фронта по состоянию на вечер 28 октября

За минувшие сутки украинские защитники нанесли 26 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружению и военной технике врага, также поразили четыре склада боеприпасов оккупантов.
Об этом вечером в пятницу, 28 октября, сообщает Генштаб ВСУ.
Об этом вечером в пятницу, 28 октября, сообщает Генштаб ВСУ.
Также сообщается о подтверждении поражения живой силы и техники противника на временно захваченных территориях Запорожской области.
Отмечается, что в течение текущих суток противник нанес три ракетных и 14 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Ударам противника подверглись районы 30 населенных пунктов в Харьковской, Донецкой, Херсонской и Николаевской областях.
На Северском, Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском направлениях враг осуществлял обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.
На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы по позициям Сил обороны и гражданской инфраструктуре в районах более 25 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.
На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 25 населенных пунктов. Для ведения воздушной разведки совершил до 30 вылетов БПЛА различных типов.
Продолжается так называемая "эвакуация" с временно занятой территории Херсонской области. В Качкаровке оккупанты дали жителям населенного пункта двое суток на выселение из собственных домов и эвакуацию.
Вместе с тем, в населенные пункты Красный Маяк, Новорайск и Змиевка прибыла очередная партия мобилизованных российских военнослужащих.
Оккупантами усилены фильтрационные мероприятия в населенном пункте Большая Белозерка Запорожской области.
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