Генштаб ВСУ опубликовал сводку с фронта по состоянию на вечер 27 сентября
21:19 27 сентября Киев, Украина
За сутки украинская армия отбила атаки врага в районе 10 населенных пунктов.
Об этом говорится в сводке Генштаб
.
"За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Соледар, Майорск, Курдюмовка, Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Выемка, Спорное, Первомайское и Каменка",- говорится в сообщении.
Также указывается, что на всех направлениях кроме Волынского и Житомирского россияне
совершили обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии.
Больше всего обстрелянных населенных пунктов было на Южнобугском направлении.
"На Южнобугском направлении огневого поражения из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись более 35 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. С целью ведения разведки, корректировки огня и ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 50 вылетов БПЛА, в частности, иранского производства "Shahed-136", - отмечается в сводке.
Кроме того, за сутки противник нанес 2 ракетных и 6 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам.
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