Генштаб ВСУ опубликовал сводку с фронта по состоянию на утро 24 июня

08:25 24 июня Киев, Украина

Украинские защитники обнаружили и разбили диверсионно-разведывательные группы врага.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью:

установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей;

содержание сухопутного коридора между указанными территориями и временно оккупированным украинским Крымом;

блокирование морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря, а также содержание захваченных районов Херсонской и Запорожской областей и попыток создания благоприятных условий для возобновления наступления в Николаевской области.