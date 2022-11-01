Генштаб ВСУ опубликовал сводку с фронта по состоянию на утро 1 ноября

08:43 01 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 1 ноября.



Так, за прошедшие сутки противник нанес 60 ракетных и 15 авиационных ударов, совершил более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам подверглись районы более 50 населенных пунктов.



На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Беларусь поддерживает вооруженную агрессию рф против Украины. Российская федерация продолжает перебрасывать отдельные подразделения на территорию республики беларусь. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных беспилотных летательных аппаратов с территории беларуси.



На других направлениях враг осуществлял обстрелы: Российский террорист продолжает атаковать критическую инфраструктуру и жилища гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Он продолжает обстрелы подразделений сил обороны вдоль линии фронта , осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 1 ноября.Так, за прошедшие сутки противник нанес 60 ракетных и 15 авиационных ударов, совершил более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам подверглись районы более 50 населенных пунктов.На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Беларусь поддерживает вооруженную агрессию рф против Украины. Российская федерация продолжает перебрасывать отдельные подразделения на территорию республики беларусь. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных беспилотных летательных аппаратов с территории беларуси.На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении - из танков , минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Гатище, Стрелка и Ветеринарное;

, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Гатище, Стрелка и Ветеринарное; на Купянском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кучеровка, Стельмаховка, Мясожаровка, Петропавловка;

на Лиманском направлении - из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка, Раздолевка, Спорное, Григоровка и Берестово;

на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Зеленополье, Клещиевка, Бахмут, Бахмутское и Соледар;

на Авдеевском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное, Красногоровка, Первомайское и Невельское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Полтавка, Ольговское, Малиновка, Павловка, Новоданиловка;

на Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 14 ударов. Под поражение попали районы сосредоточения вооружения и военной техники, опорные пункты и позиции комплексов противовоздушной обороны противника. На разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили четыре вертолета, два БпЛА и 45 вражеских крылатых ракет.



Воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили два пункта управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты российских оккупантов.