Генштаб ВСУ опубликовал сводку с фронта

08:46 03 ноября Киев, Украина

За сутки подразделения ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганщины; Верхнекаменное, Спорное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка Донетчины.



Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 3 ноября.



Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры и жилищам гражданского населения.



За прошедшие сутки противник нанес три ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.



Ударам российских оккупантов подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них - Купянск Харьковской области, Кременчуг на Полтавщине, Невское Луганской области, Водяное, Угледар, Красногоровка и Невельское Донецкой области, Смела на Черкасщине, Новая Каменка Херсонской области и Терновые Поды на Николаевщине.



Сохраняется угроза нанесения новых ударов и ударных БпЛА, в том числе и с территории республики беларусь.



По уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни. Так, в населенном пункте Первомайское Николаевской области уничтожены до 60 военнослужащих, а в населенном пункте Васильевка Запорожской области ранены до 50 российских захватчиков.



Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 21 удар. Под поражением оказались районы сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника. Силы противовоздушной обороны сбили 10 ударных дронов Shahed-136 и БпЛА Орлан.



Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и три других важных военных объекта противника.