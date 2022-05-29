Генштаб ВСУ опубликовал свежие данные о потерях российской армии в Украине

09:51 29 мая Киев, Украина

Украинская армия продолжает громить врага и уничтожать его технику. Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные об боевых потерях противника с 24 февраля по 29 мая.

Ориентировочно общие боевые потери войск РФ составили:

  • личного состава - около 30150 (+150) человек;
  • танков - 1338 (+8) ед;
  • боевых бронированных машин - 3270 (+12) ед;
  •  артиллерийских систем - 631 (+3) ед;
  •  РСЗО - 203 (+0) ед;
  •  средства ПВО - 93 (+0) ед;
  •  самолетов - 207 (+0) ед;
  •  вертолетов – 174 (+0) ед;
  •  БПЛА оперативно-тактического уровня - 504 (+1);
  •  крылатые ракеты - 116 (+0);
  •  корабли /катера - 13 (+0) ед;
  •  автомобильной техники и автоцистерн - 2240 (+14) ед;
  •  специальная техника – 48 (+0). 

"Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ опубликовал свежие данные о потерях российской армии в Украине

Ранее сообщалось, что россия за три месяца полномасштабной войны против Украины потеряла более 30% современных танков. 

 