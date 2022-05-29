Генштаб ВСУ опубликовал свежие данные о потерях российской армии в Украине

09:51 29 мая Киев, Украина

Украинская армия продолжает громить врага и уничтожать его технику. Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные об боевых потерях противника с 24 февраля по 29 мая.

Ориентировочно общие боевые потери войск РФ составили:

личного состава - около 30150 (+150) человек;

танков - 1338 (+8) ед;

боевых бронированных машин - 3270 (+12) ед;

артиллерийских систем - 631 (+3) ед;

РСЗО - 203 (+0) ед;

средства ПВО - 93 (+0) ед;

самолетов - 207 (+0) ед;

вертолетов – 174 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 504 (+1);

крылатые ракеты - 116 (+0);

корабли /катера - 13 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 2240 (+14) ед;

специальная техника – 48 (+0).

"Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что россия за три месяца полномасштабной войны против Украины потеряла более 30% современных танков.