Генштаб ВСУ опубликовал свежие данные о потерях российской армии в Украине

Украинская армия продолжает громить врага и уничтожать его технику. Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные об боевых потерях противника с 24 февраля по 29 мая.
Ориентировочно общие боевые потери войск РФ составили:
- личного состава - около 30150 (+150) человек;
- танков - 1338 (+8) ед;
- боевых бронированных машин - 3270 (+12) ед;
- артиллерийских систем - 631 (+3) ед;
- РСЗО - 203 (+0) ед;
- средства ПВО - 93 (+0) ед;
- самолетов - 207 (+0) ед;
- вертолетов – 174 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 504 (+1);
- крылатые ракеты - 116 (+0);
- корабли /катера - 13 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 2240 (+14) ед;
- специальная техника – 48 (+0).
Ранее сообщалось, что россия за три месяца полномасштабной войны против Украины потеряла более 30% современных танков.
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