Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях рф

С 24 февраля по 19 августа общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 44 700 человек (+400 за сутки).
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Уничтожены:
Уничтожены:
- 1899 (+10) танков
- 4195 (+16) боевых бронированных машин
- 1016 (+6) артиллерийских систем
- 266 (+1) реактивных систем залпового огня
- 141 (+5) средство ПВО
- 234 (+0) самолета
- 197 (+0) вертолетов
- 795 (+2) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 190 (+0) крылатых ракет
- 15 (+0) кораблей / катеров
- 3130 (+69) единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 94 (+1) единицы специальной техники
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
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