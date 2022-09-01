Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях рф

10:15 19 августа Киев, Украина

С 24 февраля по 19 августа общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 44 700 человек (+400 за сутки).

 
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Уничтожены:
  • 1899 (+10) танков
  • 4195 (+16) боевых бронированных машин
  • 1016 (+6) артиллерийских систем
  • 266 (+1) реактивных систем залпового огня
  • 141 (+5) средство ПВО
  • 234 (+0) самолета
  • 197 (+0) вертолетов
  • 795 (+2) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 190 (+0) крылатых ракет
  • 15 (+0) кораблей / катеров
  • 3130 (+69) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 94 (+1) единицы специальной техники
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.