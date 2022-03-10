Генштаб ВСУ: оперативная сводка с фронта

07:49 10 Март Киев, Украина

Начаты 15 сутки героического противостояния Украины российскому вторжению.

По данным Генерального штаба ВСУ, силы обороны Украины продолжают удерживать наступление ВС РФ в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционного районов.

Защищают украинские города Харьков и Ахтырку.



ВСУ сдерживают наступление противника в юго-восточном направлении. Идет круговая оборона города Мариуполя. Продолжается прикрытие госграницы с Беларусью.

"На южном направлении осуществляется сдерживание противника в направлениях в Кривой Рог, Николаев, Вознесенск и населенный пункт Нововоронцовка (Херсонской области)." - сообщает Генштаб.

Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины отражает ракетно-бомбовые удары и уничтожает средства воздушного нападения противника. За два дня подразделения зенитных ракетных войск уничтожили четыре штурмовика Су-25 и два вертолета противника.