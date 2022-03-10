Генштаб ВСУ: оперативная сводка с фронта

Начаты 15 сутки героического противостояния Украины российскому вторжению.
По данным Генерального штаба ВСУ, силы обороны Украины продолжают удерживать наступление ВС РФ в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционного районов.
Защищают украинские города Харьков и Ахтырку.
ВСУ сдерживают наступление противника в юго-восточном направлении. Идет круговая оборона города Мариуполя. Продолжается прикрытие госграницы с Беларусью.
ВСУ сдерживают наступление противника в юго-восточном направлении. Идет круговая оборона города Мариуполя. Продолжается прикрытие госграницы с Беларусью.
Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины отражает ракетно-бомбовые удары и уничтожает средства воздушного нападения противника. За два дня подразделения зенитных ракетных войск уничтожили четыре штурмовика Су-25 и два вертолета противника.
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