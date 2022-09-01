Генштаб ВСУ обновил данные о потерях рф на фронте

10:33 05 августа Киев, Украина

С 24 февраля по 5 августа общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 41 650 человек (+150 за сутки).

 
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Уничтожены:
  • 1792 (+3) танка
  • 4032 (+6) боевых бронированных машины
  • 950 (+4) артиллерийских систем
  • 260 (+0) реактивных систем залпового огня
  • 123 (+5) средства ПВО
  • 223 (+0) самолета
  • 191 (+0) вертолет
  • 742 (+0) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 182 (+0) крылатые ракеты
  • 15 (+0) кораблей / катеров
  • 2964 (+4) единицы автомобильной техники и автоцистерн
  • 83 (+0) единицы специальной техники
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.