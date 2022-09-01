Генштаб ВСУ обновил данные о потерях рф на фронте

С 24 февраля по 5 августа общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 41 650 человек (+150 за сутки).
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Уничтожены:
Уничтожены:
- 1792 (+3) танка
- 4032 (+6) боевых бронированных машины
- 950 (+4) артиллерийских систем
- 260 (+0) реактивных систем залпового огня
- 123 (+5) средства ПВО
- 223 (+0) самолета
- 191 (+0) вертолет
- 742 (+0) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 182 (+0) крылатые ракеты
- 15 (+0) кораблей / катеров
- 2964 (+4) единицы автомобильной техники и автоцистерн
- 83 (+0) единицы специальной техники
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
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