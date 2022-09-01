Генштаб ВСУ обновил данные о потерях рф на фронте

10:00 03 августа Киев, Украина

С 24 февраля по 3 августа общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 41 350 человек (+180 за сутки).

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.



Уничтожены:

1774 (+6) танка

4022 (+8) боевых бронированных машины

939 (+3) артиллерийских систем

259 (+0) реактивных систем залпового огня

118 (+1) средств ПВО

223 (+0) самолета

191 (+0) вертолет

740 (+1) БПЛА оперативно-тактического уровня

180 (+6) крылатых ракет

15 (+0) кораблей / катеров

2922 (+8) единицы автомобильной техники и автоцистерн

83 (+1) единицы специальной техники

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.