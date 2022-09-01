Генштаб ВСУ обновил данные о потерях рф на фронте

10:00 03 августа Киев, Украина

С 24 февраля по 3 августа общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 41 350 человек (+180 за сутки).

 
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Уничтожены:
  • 1774 (+6) танка
  • 4022 (+8) боевых бронированных машины
  • 939 (+3) артиллерийских систем
  • 259 (+0) реактивных систем залпового огня
  • 118 (+1) средств ПВО
  • 223 (+0) самолета
  • 191 (+0) вертолет
  • 740 (+1) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 180 (+6) крылатых ракет
  • 15 (+0) кораблей / катеров
  • 2922 (+8) единицы автомобильной техники и автоцистерн
  • 83 (+1) единицы специальной техники
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.