Генштаб ВСУ обновил данные о потерях рф на фронте

С 24 февраля по 3 августа общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 41 350 человек (+180 за сутки).
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Уничтожены:
Уничтожены:
- 1774 (+6) танка
- 4022 (+8) боевых бронированных машины
- 939 (+3) артиллерийских систем
- 259 (+0) реактивных систем залпового огня
- 118 (+1) средств ПВО
- 223 (+0) самолета
- 191 (+0) вертолет
- 740 (+1) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 180 (+6) крылатых ракет
- 15 (+0) кораблей / катеров
- 2922 (+8) единицы автомобильной техники и автоцистерн
- 83 (+1) единицы специальной техники
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.
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