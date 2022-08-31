Генштаб ВСУ обновил данные о потерях рф на фронте

09:33 16 августа Киев, Украина

За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали около 150 россиян, 11 ББМ и вражеский вертолет.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



Общие же боевые потери противника с 24.02 по 16.08 ориентировочно составили:

личного состава - около 43 900 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1880 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4152 (+11) ед,

артиллерийских систем – 989 (+4) ед,

РСЗО - 263 (+2) ед,

средства ПВО - 136 (+0) ед,

самолетов – 233 (+0) ед,

вертолетов – 196 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 790 (+3),

крылатые ракеты – 190 (+3),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3049 (+5) ед,

специальная техника – 92 (+0)

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.