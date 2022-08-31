Генштаб ВСУ обновил данные о потерях рф на фронте

09:33 16 августа Киев, Украина

За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали около 150 россиян, 11 ББМ и вражеский вертолет.

 
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие же боевые потери противника с 24.02 по 16.08 ориентировочно составили:
  • личного состава - около 43 900 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1880 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4152 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 989 (+4) ед,
  • РСЗО - 263 (+2) ед,
  • средства ПВО - 136 (+0) ед,
  • самолетов – 233 (+0) ед,
  • вертолетов – 196 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 790 (+3),
  • крылатые ракеты – 190 (+3),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3049 (+5) ед,
  • специальная техника – 92 (+0)
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.