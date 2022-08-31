Генштаб ВСУ обновил данные о потерях оккупантов

09:32 22 августа Киев, Украина

С 24 февраля по 22 августа общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 45 400 человек (+200 за сутки).

 
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Уничтожены:
  • 1919 (+7) танков
  • 4230 (+6) боевых бронированных машин
  • 1032 (+4) артиллерийских системы
  • 266 (+0) реактивных систем залпового огня
  • 145 (+4) средства ПВО
  • 234 (+0) самолета
  • 198 (+1) вертолетов
  • 815 (+9) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 194 (+4) крылатых ракет
  • 15 (+0) кораблей / катеров
  • 3149 (+6) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 99 (+0) единиц специальной техники
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.