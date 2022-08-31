Генштаб ВСУ обновил данные о потерях оккупантов

С 24 февраля по 22 августа общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 45 400 человек (+200 за сутки).
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Уничтожены:
Уничтожены:
- 1919 (+7) танков
- 4230 (+6) боевых бронированных машин
- 1032 (+4) артиллерийских системы
- 266 (+0) реактивных систем залпового огня
- 145 (+4) средства ПВО
- 234 (+0) самолета
- 198 (+1) вертолетов
- 815 (+9) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 194 (+4) крылатых ракет
- 15 (+0) кораблей / катеров
- 3149 (+6) единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 99 (+0) единиц специальной техники
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
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