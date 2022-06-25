Генштаб ВСУ доложил о потерях росармии: около 34 700 военных и масса техники

По данным Генштаба ВСУ на 25 июня, украинские защитники уничтожили около 34 700 российских военных.
Общие боевые потери русской армии в Украине ориентировочно составляют (в скобках - данные за минувшие сутки):
- личного состава - 34700 (+170) человек;
- танков – 1511 (+4) единиц;
- боевых бронированных машин - 3645 (+8) единиц;
- артиллерийских систем - 764 (+5) единиц;
- РСЗО - 241 (+0) единиц;
- средства ПВО - 99 (+0) единиц;
- самолетов - 217 (+1) единиц;
- вертолетов - 184 (+1) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 626 (+4);
- крылатые ракеты - 14 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн - 2560 (+7) единиц;
- специальная техника - 60 (+0).
Наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что россия уже проиграла войну.
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