Генштаб ВСУ доложил о потерях росармии: около 34 700 военных и масса техники

11:29 25 июня Киев, Украина

По данным Генштаба ВСУ на 25 июня, украинские защитники уничтожили около 34 700 российских военных.

Общие боевые потери русской армии в Украине ориентировочно составляют (в скобках - данные за минувшие сутки):

личного состава - 34700 (+170) человек;

танков – 1511 (+4) единиц;

боевых бронированных машин - 3645 (+8) единиц;

артиллерийских систем - 764 (+5) единиц;

РСЗО - 241 (+0) единиц;

средства ПВО - 99 (+0) единиц;

самолетов - 217 (+1) единиц;

вертолетов - 184 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 626 (+4);

крылатые ракеты - 14 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн - 2560 (+7) единиц;

специальная техника - 60 (+0).

Наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что россия уже проиграла войну.