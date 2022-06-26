Генштаб Украины будет координировать партизанское движение - ISW

08:33 26 июня Киев, Украина

В Украине поднялось народное сопротивление, всё больше ширится партизанское движение. Украинское военное руководство планирует в ближайшее время взять под контроль действия партизанского движения на оккупированных россией территориях. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что цель координации усилий партизан заключается в подготовке к тактически связанным операциям с украинскими вооруженными силами.

Как заявил ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, украинские партизаны ждут подходящего момента, чтобы присоединиться к борьбе с противником.

Напомним, на Запорожье и Херсонщине партизаны "кошмарят" оккупантов.

Также сообщалось, что в Крыму активизировалось партизанское движение.