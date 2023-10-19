Генштаб: украинские защитники уничтожили российский самолет Су-25

За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян и 3 по зенитно-ракетным комплексам российского оккупационного войска.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 19 октября.
Также украинские защитники уничтожили российский самолет Су-25 и 5 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс Тор, радиолокационную станцию Зоопарк-1М и 11 артиллерийских средств россиян.
Также украинские защитники уничтожили российский самолет Су-25 и 5 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс Тор, радиолокационную станцию Зоопарк-1М и 11 артиллерийских средств россиян.
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