Генштаб считает, что рф еще не разместила ядерное оружие в беларуси

16:14 05 июля Киев, Украина





Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов. Вероятность того, что россия разместила свое тактическое ядерное оружие на территории, беларуси, по состоянию на начало июля низкая.Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

"Я не могу подтвердить эту информацию (о размещении ядерного оружия рф на территории беларуси - ред. ). Для хранения ядерных боеприпасов необходимо создать специальные условия, развернуть базу для их обслуживания. Это очень сложный технологический процесс. На сегодняшний день наличие ядерных зарядов на территории беларуси" маловероятной”, — отметил военный.

По его словам, в то же время оценить угрозу применения россией ядерного оружия против беларуси крайне тяжело.