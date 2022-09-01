Генштаб озвучил потери войск рф на 23 августа

12:24 23 августа Киев, Украина

С 24 февраля по 23 августа общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 45 550 человек.

 
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Уничтожены:
  • 1921 (+2) танк
  • 4238 (+8) боевых бронированных машин
  • 1033 (+1) артиллерийских системы
  • 266 (+0) реактивных систем залпового огня
  • 146 (+1) средств ПВО
  • 234 (+0) самолета
  • 198 (+0) вертолетов
  • 817 (+2) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 196 (+2) крылатых ракет
  • 15 (+0) кораблей / катеров
  • 3150 (+1) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 99 (+0) единиц специальной техники
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.