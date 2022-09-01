Генштаб озвучил потери войск рф на 23 августа

С 24 февраля по 23 августа общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 45 550 человек.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Уничтожены:
Уничтожены:
- 1921 (+2) танк
- 4238 (+8) боевых бронированных машин
- 1033 (+1) артиллерийских системы
- 266 (+0) реактивных систем залпового огня
- 146 (+1) средств ПВО
- 234 (+0) самолета
- 198 (+0) вертолетов
- 817 (+2) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 196 (+2) крылатых ракет
- 15 (+0) кораблей / катеров
- 3150 (+1) единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 99 (+0) единиц специальной техники
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
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