Генштаб озвучил потери российской армии на 23 марта

10:49 23 марта Киев, Украина

С 24 февраля по 23 марта общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 15 600 человек.
 
Об этом сообщили в Генеральном штабе.

Уничтожено:

101 самолет
124 вертолета
517 танков
1578 боевых бронированных машин
267 артиллерийских системы
47 средств ПВО
80 реактивных системы залпового огня
70 цистерн с горюче-смазочными материалами
42 БПЛА оперативно-тактического уровня
4 корабля / легких скоростных катера
1008 единиц автомобильной техники
15 единиц специальной техники

Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.