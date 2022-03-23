Генштаб озвучил потери российской армии на 23 марта

10:49 23 марта Киев, Украина

С 24 февраля по 23 марта общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 15 600 человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе.



Уничтожено:



101 самолет

124 вертолета

517 танков

1578 боевых бронированных машин

267 артиллерийских системы

47 средств ПВО

80 реактивных системы залпового огня

70 цистерн с горюче-смазочными материалами

42 БПЛА оперативно-тактического уровня

4 корабля / легких скоростных катера

1008 единиц автомобильной техники

15 единиц специальной техники



Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.