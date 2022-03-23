Генштаб озвучил потери российской армии на 23 марта

С 24 февраля по 23 марта общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 15 600 человек.
Об этом сообщили в Генеральном штабе.
Уничтожено:
101 самолет
124 вертолета
517 танков
1578 боевых бронированных машин
267 артиллерийских системы
47 средств ПВО
80 реактивных системы залпового огня
70 цистерн с горюче-смазочными материалами
42 БПЛА оперативно-тактического уровня
4 корабля / легких скоростных катера
1008 единиц автомобильной техники
15 единиц специальной техники
Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.
Уничтожено:
101 самолет
124 вертолета
517 танков
1578 боевых бронированных машин
267 артиллерийских системы
47 средств ПВО
80 реактивных системы залпового огня
70 цистерн с горюче-смазочными материалами
42 БПЛА оперативно-тактического уровня
4 корабля / легких скоростных катера
1008 единиц автомобильной техники
15 единиц специальной техники
Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.
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