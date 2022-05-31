Генштаб озвучил потери армии рф на 31 мая

12:05 31 мая Киев, Украина

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 31 мая в Украине погибли 30 500 оккупантов. Наибольшие потери противника наблюдались на Криворожском и Запорожском направлениях.

Уничтожены:
  • 1358 (+9) танков
  • 3302 (+20) боевых бронированных машины
  • 649 (+6) артиллерийских систем
  • 207 (+2) реактивных систем залпового огня
  • 93 (+0) средства ПВО
  • 208 (+1) самолетов
  • 174 (+0) вертолета
  • 515 (+8) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 120 (+2) крылатых ракет
  • 13 (+0) кораблей / катеров
  • 2275 (+11) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 48 (+0) единиц специальной техники
За минувшие сутки противник понес наибольшие потери на Криворожском и Запорожском направлениях. Данные уточняются.