Генштаб озвучил потери армии рф на 31 мая

12:05 31 мая Киев, Украина

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 31 мая в Украине погибли 30 500 оккупантов. Наибольшие потери противника наблюдались на Криворожском и Запорожском направлениях.



Уничтожены:

1358 (+9) танков

3302 (+20) боевых бронированных машины

649 (+6) артиллерийских систем

207 (+2) реактивных систем залпового огня

93 (+0) средства ПВО

208 (+1) самолетов

174 (+0) вертолета

515 (+8) БПЛА оперативно-тактического уровня

120 (+2) крылатых ракет

13 (+0) кораблей / катеров

2275 (+11) единиц автомобильной техники и автоцистерн

48 (+0) единиц специальной техники

За минувшие сутки противник понес наибольшие потери на Криворожском и Запорожском направлениях. Данные уточняются.