Генштаб озвучил потери армии рф на 31 мая

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 31 мая в Украине погибли 30 500 оккупантов. Наибольшие потери противника наблюдались на Криворожском и Запорожском направлениях.
Уничтожены:
Уничтожены:
- 1358 (+9) танков
- 3302 (+20) боевых бронированных машины
- 649 (+6) артиллерийских систем
- 207 (+2) реактивных систем залпового огня
- 93 (+0) средства ПВО
- 208 (+1) самолетов
- 174 (+0) вертолета
- 515 (+8) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 120 (+2) крылатых ракет
- 13 (+0) кораблей / катеров
- 2275 (+11) единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 48 (+0) единиц специальной техники
За минувшие сутки противник понес наибольшие потери на Криворожском и Запорожском направлениях. Данные уточняются.
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