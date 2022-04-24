Генштаб опубликовал свежий список потерь России в Украине

Об успехах вооруженных сил Украины красноречиво свидетельствуют постоянно растущие боевые потери российских войск. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла почти 22 тысячи человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook 24 апреля.
Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 24.04 ориентировочно составили:
- личного состава - ликвидировано около 21 800 (+200 за сутки)
- танков - 873 (+19)
- боевых бронированных машин - 2238 (+33)
- артиллерийских систем - 408 (+5)
- РСЗО - 147 (+4)
- средства ПВО - 69
- самолетов - 179 (+2)
- вертолетов - 154
- автомобильной техники - 1557 (+14)
- корабли /катера - 8
- цистерн с ГСМ - 76
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 191 (+9)
- специальная техника - 28 (+1)
- пусковые установки ОТРК/ТРК - 4
В утренней сводке Генштаба говорилось, что Россия накапливает группировку войск, перебрасывая и сосредотачивая дополнительные подразделения в Белгородской области в направлении Харьковской области. Туда стягивают Искандеры.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии