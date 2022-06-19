Генштаб опубликовал информацию о потерях российских войск

09:48 19 июня Киев, Украина

В своей утренней сводке от 19 июня Генеральный штаб ВСУ сообщил о потерях российских войск в войне с Украиной. С 24 февраля по 19 июня общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 33 600 человек (+250 за сутки).

Также уничтожено:

  • Танков – 1469 (+3 за сутки);
  • Боевых бронированных машин – 3577 (+4);
  • Артиллерия/РСЗО – 745/235 (+6/+2);
  • ПВО – 98;
  • Самолеты/Вертолеты – 216/181 (0/+1);
  • Беспилотники – 598 (+4);
  • Крылатые ракеты – 130 (+1);
  • Автомобильная техника/Цистерны с горючим – 2523 (+10);
  • Корабли/Катера – 14;
  • Спецтехника – 55.

Военные отметили, что вчера наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Ранее в Пентагоне сообщили, что за время вторжения в Украину российская армия потеряла до 30% бронетанковых сил.

Также в ВСУ заявили накануне, что за время войны потеряли до 40% техники.

 