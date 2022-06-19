Генштаб опубликовал информацию о потерях российских войск

В своей утренней сводке от 19 июня Генеральный штаб ВСУ сообщил о потерях российских войск в войне с Украиной. С 24 февраля по 19 июня общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 33 600 человек (+250 за сутки).
Также уничтожено:
- Танков – 1469 (+3 за сутки);
- Боевых бронированных машин – 3577 (+4);
- Артиллерия/РСЗО – 745/235 (+6/+2);
- ПВО – 98;
- Самолеты/Вертолеты – 216/181 (0/+1);
- Беспилотники – 598 (+4);
- Крылатые ракеты – 130 (+1);
- Автомобильная техника/Цистерны с горючим – 2523 (+10);
- Корабли/Катера – 14;
- Спецтехника – 55.
Военные отметили, что вчера наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях.
Ранее в Пентагоне сообщили, что за время вторжения в Украину российская армия потеряла до 30% бронетанковых сил.
Также в ВСУ заявили накануне, что за время войны потеряли до 40% техники.
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