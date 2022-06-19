Генштаб опубликовал информацию о потерях российских войск

09:48 19 июня Киев, Украина

В своей утренней сводке от 19 июня Генеральный штаб ВСУ сообщил о потерях российских войск в войне с Украиной. С 24 февраля по 19 июня общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 33 600 человек (+250 за сутки).

Также уничтожено:

Танков – 1469 (+3 за сутки);

Боевых бронированных машин – 3577 (+4);

Артиллерия/РСЗО – 745/235 (+6/+2);

ПВО – 98;

Самолеты/Вертолеты – 216/181 (0/+1);

Беспилотники – 598 (+4);

Крылатые ракеты – 130 (+1);

Автомобильная техника/Цистерны с горючим – 2523 (+10);

Корабли/Катера – 14;

Спецтехника – 55.

Военные отметили, что вчера наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Ранее в Пентагоне сообщили, что за время вторжения в Украину российская армия потеряла до 30% бронетанковых сил.

Также в ВСУ заявили накануне, что за время войны потеряли до 40% техники.