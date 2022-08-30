Генштаб опубликовал актуальные потери оккупантов

Согласно информации Генштаба, на 8 августа российские оккупанты потеряли около 42 340 (140 за сутки) человек личного состава.
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Уничтожены:
- 1811 (+6) танков
- 4070 (+15) боевых бронированных машин
- 960 (+2) артиллерийских систем
- 261 (+1) реактивная система залпового огня
- 132 (+0) средства ПВО
- 223 (+0) самолета
- 192 (+1) вертолет
- 754 (+4) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 182 (+0) крылатые ракеты
- 15 (+0) кораблей / катеров
- 2993 (+15) единицы автомобильной техники и автоцистерн
- 86 (+0) единиц специальной техники
Кроме того, за прошедшую неделю ВС рф потеряли 21 склад с БК, 17 баз, 2 командных пункта, 1 штаб и 1 нефтебазу.
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