Генштаб опубликовал актуальные потери оккупантов

09:44 08 августа Киев, Украина

Согласно информации Генштаба, на 8 августа российские оккупанты потеряли около 42 340 (140 за сутки) человек личного состава.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.



Уничтожены:

1811 (+6) танков

4070 (+15) боевых бронированных машин

960 (+2) артиллерийских систем

261 (+1) реактивная система залпового огня

132 (+0) средства ПВО

223 (+0) самолета

192 (+1) вертолет

754 (+4) БПЛА оперативно-тактического уровня

182 (+0) крылатые ракеты

15 (+0) кораблей / катеров

2993 (+15) единицы автомобильной техники и автоцистерн

86 (+0) единиц специальной техники

Кроме того, за прошедшую неделю ВС рф потеряли 21 склад с БК, 17 баз, 2 командных пункта, 1 штаб и 1 нефтебазу.