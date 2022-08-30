Генштаб опубликовал актуальные потери оккупантов

09:44 08 августа Киев, Украина

Согласно информации Генштаба, на 8 августа российские оккупанты потеряли около 42 340 (140 за сутки) человек личного состава. 
 
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Уничтожены:
  • 1811 (+6) танков
  • 4070 (+15) боевых бронированных машин
  • 960 (+2) артиллерийских систем
  • 261 (+1) реактивная система залпового огня
  • 132 (+0) средства ПВО
  • 223 (+0) самолета
  • 192 (+1) вертолет
  • 754 (+4) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 182 (+0) крылатые ракеты
  • 15 (+0) кораблей / катеров
  • 2993 (+15) единицы автомобильной техники и автоцистерн
  • 86 (+0) единиц специальной техники
Кроме того, за прошедшую неделю ВС рф потеряли 21 склад с БК, 17 баз, 2 командных пункта, 1 штаб и 1 нефтебазу.